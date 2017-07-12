Лукашенко заявил, что СМИ стали использоваться для гибридных войн

МИНСК, 12 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Средства массовой информации стали использоваться для ведения гибридных войн, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Гибридные войны… это уже не та война – фронт на фронт, друг против друга стреляют, потом в рукопашную. Войны приобрели совершенно иной характер… Это и войны в киберпространстве, экономические войны, политические… Первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве", — сказал Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы.

По его словам, "идет не артиллерийская подготовка, как раньше, а подготовка новой артиллерии – в СМИ, — прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн", — заявил белорусский лидер.

Он также выступил против спешки, погони за сенсацией в современных СМИ. "Во многом от вас зависит мир и спокойствие в обществе. Давайте не забывать об этом", — призвал представителей СМИ Лукашенко.