В Индии заявили о необходимости усилить сотрудничество с РФ в рамках БРИКС

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия и Индия должны усилить сотрудничество в рамках БРИКС, помимо этого необходимо ускорить обоюдные действия с целью открытия новых сфер взаимодействия, таких, как Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг", установление Зеленого коридора по передаче технологий, а также способствовать расширению контактов между людьми, заявила спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан. Парламентская делегация Индии находится с визитом в Москве, где во вторник прошло заседание Российско-Индийской межпарламентской комиссии.

"Нам необходимо усилить наше сотрудничество в рамках БРИКС. Вчера в ходе заседания Парламентской Комиссии, мы предметно обсудили этот вопрос", — сказала Махаджан, выступая на пленарном заседании в Госдуме РФ. Она также подчеркнула, что поддержка России сыграла важную роль в получении Индией статуса полноценного члена Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в ходе недавнего саммита в Астане, проходившего 9 июня 2017 года.

По ее словам, "на двустороннем фронте нам необходимо понять, каким образом парламенты наших стран могут помочь продвижению политических решений наших правительств, равно как и соглашений, заключенных между нашими странами, и придать импульс новым возможностям в торговле".

"У наших стран есть амбициозный план постройки "энергомоста" между Россией и Индией. Нам необходимо ускорить наши действия с целью открытия новых сфер взаимодействия, таких, как Международный транспортный коридор "Север-Юг", установление Зеленого коридора, обеспечивающего передачу технологий и способствовать расширению контактов между людьми", — добавила Махаджан.

Она отметила, что в настоящее время Индия строит шесть атомных электростанций в сотрудничестве с Россией. "Проект "Куданкулам" является отличным примером сотрудничества между Россией и Индией в атомной сфере. Как я уже отмечала ранее, Россия является единственной страной, с которой Индия сотрудничает в сфере мирного атома", — сказала Махаджан. Она добавила, что оборонные отношения между Россией и Индией имеют историческую важность.

Лидеры государств-членов ШОС на очередном саммите организации в Астане 9 июня подписали решения о приеме Индии и Пакистана в организацию. Таким образом, ШОС, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, увеличилась до восьми государств, расширив ареал своей деятельности до Индийского океана.