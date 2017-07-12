Китай готов способствовать переговорам Индии и Пакистана

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай готов играть конструктивную роль в нормализации отношений Индии и Пакистана на фоне обострения ситуации в Кашмире, надеется на то, что стороны проявят сдержанность и будут избегать эскалации напряжения, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что "и Индия, и Пакистан являются важными странами в Южной Азии, конфликт, который произошёл вдоль линии контроля в Кашмире, может нанести вред не только миру и стабильности двух стран, но также миру и спокойствию всего региона".
МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с инцидентом на линии контроля между индийскими и пакистанскими территориями в Кашмире.
В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.