Китай готов способствовать переговорам Индии и Пакистана

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай готов играть конструктивную роль в нормализации отношений Индии и Пакистана на фоне обострения ситуации в Кашмире, надеется на то, что стороны проявят сдержанность и будут избегать эскалации напряжения, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут предпринять больше действий, которые способствовали бы миру и стабильности региона, а также будут избегать эскалации напряженности. Китай готов играть конструктивную роль в вопросе улучшения отношений Индии и Пакистана", — заявил дипломат на брифинге.

Он подчеркнул, что "и Индия, и Пакистан являются важными странами в Южной Азии, конфликт, который произошёл вдоль линии контроля в Кашмире, может нанести вред не только миру и стабильности двух стран, но также миру и спокойствию всего региона".

Ранее Исламабад заявил, что индийские военные в субботу нарушили перемирие и открыли огонь по мирным жителям по другую сторону линии контроля. Жертвами инцидента стали по меньшей мере пять человек, еще десять получили ранения.

МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с инцидентом на линии контроля между индийскими и пакистанскими территориями в Кашмире.

В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.