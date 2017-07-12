Ляшко потребовал рассмотреть закон о процедуре импичмента президента

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" в Верховной раде Украины призвала парламентское большинство безотлагательно внести на рассмотрение парламента законопроект, который позволит урегулировать процедуру импичмента президента, заявил в среду лидер партии Олег Ляшко.

Киевский областной совет в конце июня по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде Украины с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента.

"Майдан стоял не только за то, чтобы отменить депутатскую неприкосновенность, а чтобы ввести ответственность президента Украины. Наконец, на 26-м году независимости Украины мы считаем, что необходимо выполнить норму конституции и принять закон о процедуре импичмента президента Украины… Я призываю фракции коалиции проявить политическую волю и безотлагательно вынести в зал парламента закон, зарегистрированный нами в ноябре 2015 года о процедуре импичмента президента Украины", — заявил Ляшко, выступая в Раде.

Газета " Известия " со ссылкой на источники в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" ранее сообщила, что сразу несколько фракций Рады планируют провести через парламент законопроект по отстранению президента страны от власти и запустить соответствующую процедуру импичмента. Инициатором процедуры, по данным газеты, стала Тимошенко; идею поддержали в "Оппозиционном блоке" и партии "Самопомощь", а также некоторые внефракционные депутаты.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Ранее ряд партий, в том числе "Батькивщина" и "Самопомощь", потребовали от парламента рассмотреть проект закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента. Это позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.