Ляшко потребовал рассмотреть закон о процедуре импичмента президента

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" в Верховной раде Украины призвала парламентское большинство безотлагательно внести на рассмотрение парламента законопроект, который позволит урегулировать процедуру импичмента президента, заявил в среду лидер партии Олег Ляшко.
"Майдан стоял не только за то, чтобы отменить депутатскую неприкосновенность, а чтобы ввести ответственность президента Украины. Наконец, на 26-м году независимости Украины мы считаем, что необходимо выполнить норму конституции и принять закон о процедуре импичмента президента Украины… Я призываю фракции коалиции проявить политическую волю и безотлагательно вынести в зал парламента закон, зарегистрированный нами в ноябре 2015 года о процедуре импичмента президента Украины", — заявил Ляшко, выступая в Раде.
Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Ранее ряд партий, в том числе "Батькивщина" и "Самопомощь", потребовали от парламента рассмотреть проект закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента. Это позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.