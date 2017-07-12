Китай надеется, что испытания США системы THAAD "не нанесут урон миру"

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется на сохранение стабильности в регионе после проведения успешных испытаний США системы ПРО THAAD, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США провели успешные испытания системы ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности. По информации телеканала, размещенная на Аляске система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.

"Китай имеет четкую позицию по ПРО. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут осторожны в своих действиях и заявлениях, касающихся противоракетной обороны, чтобы не нанести урон миру и стабильности в регионе", — заявил китайский дипломат.

По его словам, в том, что касается размещения американских систем ПРО в Южной Корее, Китай придерживается своей постоянной позиции и выступает против развертывания THAAD на Корейском полуострове.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя России при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.