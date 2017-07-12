Арестованным в Гамбурге россиянам может грозить до 10 лет тюрьмы

РИА НОВОСТИ. АРЕСТОВАННЫМ ВО ВРЕМЯ БЕСПОРЯДКОВ В ГАМБУРГЕ РОССИЯНАМ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 10 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ – ПРОКУРАТУРА