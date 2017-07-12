США начали консультировать Киев по закону о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Киев обсуждает проект закона о реинтеграции Донбасса с ключевыми партнерами — США, Германией, Францией, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев украинскому бюро "Радио Свобода".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в понедельник сообщил, что президент Петр Порошенко дал поручение провести консультации со странами "нормандского формата" по закону о реинтеграции Донбасса, после чего в сентябре документ планируют внести на рассмотрение в Верховную раду.

"Сейчас мы согласно вчерашнему поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров. Будем работать дальше", — сказал Елисеев.

По его словам, ключевая миссия проекта закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению территориальной целостности и суверенитета" (закон о реинтеграции Донбасса — ред.) — показать стратегию, политику президента на восстановление и реинтеграцию этих территорий на Украине политико-дипломатическим путем, а в его основу положено выполнение минских договоренностей.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.

Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.