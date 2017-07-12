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В мире

Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии

11:2212.07.2017
(обновлено: 11:54 12.07.2017)
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе. 11 июля 2017Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе. 11 июля 2017
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 12 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием, от которого  Белоруссия никогда не откажется.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Белоруссии пора "во весь голос заявлять о себе", считает Лукашенко
"Более того, мы за него (русский язык – ред.) будем бороться", — сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса русской прессы в Минске.

По его словам, в русский язык внесли вклад не только россияне, но и другие народы, в том числе белорусы.

"В нем включены нравы, характер, толерантность, в том числе белорусов. Русский язык, на котором разговаривают русские, белорусы, украинцы, — это сплетение душ многих народов. Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное… если потерять язык – потеряем историю, современность и будущее", — пояснил белорусский президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента РФ
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Лукашенко заявил, что Минск не позволит переписывать историю ВОВ
Он напомнил, что русский язык в соответствии с решением народа на референдуме в Белоруссии имеет статус государственного наряду с белорусским. "Вы приехали в страну, где чтят, уважают (русский язык – ред.), говорят и думают по-русски", — добавил Лукашенко.

По его словам, в последнее время в стране многое сделано и для того, чтобы поднять уровень белорусского языка, который отличает белорусов от других народов. "Это не должно вас настораживать", — подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем президент заметил, что небольшая часть населения в стране болезненно воспринимает тему русского языка. Он обратил внимание, что при этом они не относятся так к изучению в школах английского и других иностранных языков.

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