Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии

МИНСК, 12 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием, от которого Белоруссия никогда не откажется.

"Более того, мы за него (русский язык – ред.) будем бороться", — сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса русской прессы в Минске.

По его словам, в русский язык внесли вклад не только россияне, но и другие народы, в том числе белорусы.

"В нем включены нравы, характер, толерантность, в том числе белорусов. Русский язык, на котором разговаривают русские, белорусы, украинцы, — это сплетение душ многих народов. Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное… если потерять язык – потеряем историю, современность и будущее", — пояснил белорусский президент.

Он напомнил, что русский язык в соответствии с решением народа на референдуме в Белоруссии имеет статус государственного наряду с белорусским. "Вы приехали в страну, где чтят, уважают (русский язык – ред.), говорят и думают по-русски", — добавил Лукашенко.

По его словам, в последнее время в стране многое сделано и для того, чтобы поднять уровень белорусского языка, который отличает белорусов от других народов. "Это не должно вас настораживать", — подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем президент заметил, что небольшая часть населения в стране болезненно воспринимает тему русского языка. Он обратил внимание, что при этом они не относятся так к изучению в школах английского и других иностранных языков.