СМИ узнали о новых претензиях НАТО к России

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены НАТО на заседании Совета Россия-НАТО в четверг в Брюсселе заявят о своих претензиях в связи с "небезопасными действиями" российских летчиков в небе над Балтийским морем, сообщила в среду электронная версия европейского издания газеты Politico.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.