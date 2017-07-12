Арестованных в Гамбурге россиян обвинили в сопротивлении полиции

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

БЕРЛИН, 12 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Арестованные во время беспорядков в Гамбурге россияне обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским, заявила РИА Новости официальный представитель городской прокуратуры.

"Речь идет о 20-летнем мужчине из Москвы и 30-летнем мужчине из Москвы. Двадцатилетнему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении представителям органов правопорядка, 30-летнему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении представителям органов правопорядка. Оба обвиняются в том, что кидались стеклянными бутылками в полицейских", — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что оба россиянина находятся в настоящее время в предварительном заключении.

Ранее полиция Гамбурга заявила о задержании шести граждан РФ в ходе беспорядков в связи с проведением саммита "Большой двадцатки", четверо из них были отпущены.

Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.