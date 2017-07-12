В Абхазии пообещали миллион рублей за информацию об убийце россиянина

СУХУМ, 12 июл — РИА Новости. МВД Абхазии назначило вознаграждение в один миллион рублей за информацию о преступниках, напавших на российских туристов, передает в среду агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате нападения один человек был убит.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточнили в ведомстве, нападавшие нанесли Андрею Кабанову 1984 года рождения два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

"МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству российского туриста", — говорится в сообщении агентства.

Как ранее сообщало агентство, в розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты. В поиске участвует вертолет вооруженных сил, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров.