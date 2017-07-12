Глава "Укрэнерго" назвал обыски в компании "новой волной дискредитации"

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что считает обыски правоохранителей в ее главном офисе "новой волной дискредитации" его лично и компании в целом.

Ранее в среду пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что следователи Генпрокуратуры Украины пришли с обысками в главный офис компании в Киеве. Как считают в "Укрэнерго", они связаны с отчетом компании о сэкономленных на закупках госсредствах в 6,7 миллиарда гривен (около 257 миллионов долларов).

"Как только мы сделали то, чего ждет вся страна — начали путь объединения энергосистемы Украины с Европой, что избавит нас от электроэнергетической зависимости от России, только я отчитался, что мы сбили с тендерных цен уже более 6,7 миллиарда гривен, как началась новая волна дискредитации меня лично и работы самого прозрачного из государственных предприятий. Это точно не пройдет, я уверен в правильности моей стратегии для "Укрэнерго", я верю, что времена коррупции в этой компании не вернутся и что мы присоединимся наши сети к европейским", — говорится в видеообращении Ковальчука в Facebook.

Накануне компания сообщала об итогах своей закупочной деятельности. Согласно ее заявлению, общая сумма средств, сэкономленных со времени введения осенью 2015 года политики прозрачности госзакупок и начала системных реформ в компании, превысила 6,7 миллиарда гривен.

В прошлом году в офисе "Укрэнерго" тоже проходили обыски — в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами на госпредприятии.