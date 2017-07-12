Итальянские карабинеры будут готовить полицейских в Мосуле

РИМ, 12 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. После освобождения Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* Италия намерена содействовать стабилизации в Ираке, осуществляя подготовку местных полицейских и, возможно, будет заниматься этим также в сирийской Ракке, если для этого возникнут политические условия, сообщила находящаяся в США министр обороны Италии Роберта Пинотти.

Во вторник глава итальянского минобороны провела в Вашингтоне переговоры со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

"Когда восточная часть Мосула была освобождена, я встретилась с премьером (Ирака) Хайдером аль-Абади. Он сказал мне, что когда город будет взят, основополагающей задачей станет обеспечение прав присутствующих там представителей различных национальностей и вероисповеданий. Было важно подготовить местную полицию, потому что армия занимает город, а полиция создает ощущение стабильности. Ранее главной задачей была подготовка армии, теперь мы можем активизировать миссию карабинеров, чтобы подготовить больше сотрудников местной полиции", — заявила глава минобороны в интервью, которое в среду опубликовала туринская газета La Stampa.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли аналогичная деятельность со стороны Италии в сирийском городе Ракка, Пинотти указала, что итальянские военнослужащие находятся в Ираке на основании резолюции ООН и потому что они были приглашены туда законным правительством страны. "Что касается Сирии, то мандат ООН для нанесения поражения терроризму существует, однако политическая ситуация в этой стране запутанная, не все считают правительство легитимным", — заметила она.

"Для того чтобы расширить нашу деятельность, надо посмотреть, прояснится ли политическая ситуация в Сирии, какие подразделения надо готовить и на какой базе", — уточнила министр.

Говоря о разрешении ливийского кризиса, Пинотти отметила, что "Мэттис подтвердил максимальную поддержку итальянской стратегии в Ливии". При этом она указала, что Италия не видит необходимости проводить в этой стране какие-либо иные операции военного характера за исключением подготовки ливийской береговой охраны.

Глава минобороны заявила также, что миссия национального воинского контингента в Афганистане будет продолжена в существующем масштабе, то есть в этой стране будут по-прежнему находиться около 950 итальянских военнослужащих.

* Террористическая организация, запрещена в РФ