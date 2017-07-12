"Лаборатория Касперского" объяснила ограничения для своей продукции в США

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" прокомментировала запрет на использование своей продукции в правительственных агентствах США: в компании считают, что оказались втянуты в геополитическую борьбу.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными структурами. Ограничения были введены после материала агентства Блумберг, где говорилось о "тесных связях" компании с российским правительством и спецслужбами.

В "Лаборатории Касперского" подчеркнули, что компания является частной и не имеет политических контактов ни с одним из государств мира.

"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре", — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.

В "Лаборатории Касперского" напомнили, что гендиректор компании Евгений Касперский не раз предлагал встретиться с американскими чиновниками и дать показания в конгрессе. Предприниматель также говорил о готовности раскрыть исходный код программ.

"Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Компания специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз.

Сейчас Kaspersky Lab работает более чем в 200 странах мира, центральный офис расположен в Москве.