МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" прокомментировала запрет на использование своей продукции в правительственных агентствах США: в компании считают, что оказались втянуты в геополитическую борьбу.
В "Лаборатории Касперского" подчеркнули, что компания является частной и не имеет политических контактов ни с одним из государств мира.
"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре", — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Компания специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз.
Сейчас Kaspersky Lab работает более чем в 200 странах мира, центральный офис расположен в Москве.