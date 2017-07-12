"Укрэнерго" сообщила об обысках в главном офисе

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Следователи Генпрокуратуры Украины в среду пришли с обысками в главный офис национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве, сообщила пресс-служба "Укрэнерго" на своей странице в Facebook.
Накануне компания сообщала об итогах своей закупочной деятельности. Согласно ее заявлению, общая сумма средств, сэкономленных со времени введения осенью 2015 года политики прозрачности госзакупок и начала системных реформ в компании, превысила 6,7 миллиарда гривен.
В прошлом году в офисе "Укрэнерго" тоже проходили обыски — в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами на госпредприятии.