В турецкой Конье уничтожили пять боевиков ИГ*

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Турецкие полицейские ликвидировали ходе операции в городе Конья в центральной части страны пять предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, четверо полицейских получили ранения, говорится в заявлении администрации провинции Конья в среду.

"В районе Мерам города Конья утром 12 июля проводилась операция по задержанию подозреваемого к причастности к ИГ. В ее ходе находившиеся в его доме боевики открыли огонь по полицейским. В результате перестрелки пять террористов были уничтожены, четверо полицейских получили легкие ранения. В доме обнаружено пять автоматов Калашникова, пистолет и большое число боеприпасов. Проводится опознание тел убитых", — сообщили местные власти.

*Террористическая организация, запрещена в России