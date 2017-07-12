В Грецию пришла вторая волна сорокаградусной жары

Женщина во время жаркой погоды на улицах Афин, Греция. Архивное фото

Женщина во время жаркой погоды на улицах Афин, Греция. Архивное фото

АФИНЫ, 12 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Новая волна жары пришла в Грецию — три дня во многих районах страны температура воздуха в тени будет находиться на отметке 40 градусов, в большинстве районов около 37-38 градусов, сообщает греческая метеорологическая служба.

С пятницы начнется небольшое снижение, к понедельнику температура снизится до 30 градусов в дневные часы.

Горячий воздух в Грецию принёс антициклон из Северной Африки.

С последней декады июня в Греции температура воздуха в тени днём не опускалась ниже 30 градусов, а в конце июня и в первые дни июля доходила до 43-45 градусов. Жертвами стали два пожилых человека на Крите, несколько десятков человек попали в больницы.

На этот раз рекордной температуры не ожидается, однако власти призывают всех избегать солнца и дают советы, как избежать теплового удара.

Неудобство жаркая погода принесет и туристам.

Министерство культуры и спорта Греции сообщило, что в связи с жарой меряются часы работы археологических парков.

"В связи с надвигающейся в среду жарой и в те дни, когда температура превысит 39 градусов по Цельсию, археологические памятники Греции, работающие по расширенному графику, будут закрыты с 13.00 до 17.00", — говорится в сообщении минкультуры.

Таким образом, туристы смогут посетить археологические памятники с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.00.