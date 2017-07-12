Киргизия обсуждает новое соглашение об углубленном партнерстве с ЕС

БИШКЕК, 12 июл – РИА Новости. Киргизия обсуждает возможность заключения нового соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве между республикой и Евросоюзом, этот вопрос был затронут во время встречи киргизского министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева с федеральным министром иностранных дел Австрии – действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.

Как сообщает в среду пресс-служба МИД Киргизии, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла накануне на полях ежегодной неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе.

"Австрийской стороной была выражена поддержка по вопросам заключения нового соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве между Киргизстаном и ЕС. Австрийская сторона заверила о намерении активного продвижения данного вопроса также во время её председательствования в ЕС в 2018 году", — сообщила пресс-служба.

По данным киргизского МИД, министры также подчеркнули важность дальнейшего двустороннего сотрудничества. В ходе встречи была подписана программа сотрудничества между МИД двух стран, а также протокол об обмене ратификационными грамотами по соглашению между правительствами Киргизии и Австрии о защите и поощрении инвестиций, направленный на продвижение торгово-экономического сотрудничества и стимулирование инвестиций.