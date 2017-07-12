СМИ: на пляже во Флориде 80 человек создали живую цепь и спасли утопающих

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти 80 человек на одном из пляжей Флориды создали живую цепь длиной около 100 метров, чтобы спасти семью, которая из-за сильного течения оказалась далеко от берега и могла утонуть, передает телеканал CBS.

Как сообщает телеканал, Роберта Урсрей с семьей отдыхала на побережье, когда заметила, что ее двое сыновей пропали. Женщина увидела, что ее детей относит от берега течением, и бросилась им на помощь, за ней поспешили еще шесть членов семьи. Однако оказалось, что никто из них не может противостоять стихии.

Dozens of strangers form human chain to rescue swimmers at Florida beach https://t.co/W0AmsgNhDj pic.twitter.com/9BJXVpyugy — CBS News (@CBSNews) 12 июля 2017 г.

​На помощь утопающим поспешили отдыхающие, включая тех, кто не умел плавать. Они решили создать живую цепь, с помощью которой удалось избежать трагедии.

"Я так благодарна. Я обязана им своей жизнью и жизнью моей семьи", — заявила Урсрей. По данным телеканала, мать женщины пережила инфаркт, находясь в воде. Она была направлена в больницу. Никто из остальных членов семьи серьезно не пострадал.