В Киргизии число желающих баллотироваться в президенты превысило 20 человек

БИШКЕК, 12 июл – РИА Новости. Число претендентов, подавших заявления в ЦИК Киргизии о намерении участвовать в президентской гонке, возросло до 22 человек, сообщила РИА Новости в среду представитель пресс-службы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

"По данным на сегодняшний день, в Центральную избирательную комиссию поступили 19 заявлений от граждан Кыргызской Республики о самовыдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики и три решения политических партий о выдвижении кандидатов", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, среди самовыдвиженцев генеральный директор "Правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного" Игорь Трофимов. Ранее правоохранительные органы задержали Трофимова по подозрению в разжигании межнациональной, межэтнической и межрелигиозной вражды за пост в соцсетях, в настоящий момент он находится под стражей.

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября, выдвижение кандидатов началось 15 июня. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только раз в жизни занимать этот пост. Покидающий пост президент Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.

Всем претендентам на главный пост страны необходимо не позднее 26 августа собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку, внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в 1 миллион сомов (около 15 тыс долларов), а также пройти тест на знание государственного языка.

Во время предыдущих президентских выборов в Киргизии в 2011 году на пост главы государства претендовали 83 кандидата, однако официальные мандаты кандидата в президенты получили только 23 участника.