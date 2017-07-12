В Киргизии число желающих баллотироваться в президенты превысило 20 человек

БИШКЕК, 12 июл – РИА Новости. Число претендентов, подавших заявления в ЦИК Киргизии о намерении участвовать в президентской гонке, возросло до 22 человек, сообщила РИА Новости в среду представитель пресс-службы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
По ее словам, среди самовыдвиженцев генеральный директор "Правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного" Игорь Трофимов. Ранее правоохранительные органы задержали Трофимова по подозрению в разжигании межнациональной, межэтнической и межрелигиозной вражды за пост в соцсетях, в настоящий момент он находится под стражей.
Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября, выдвижение кандидатов началось 15 июня. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только раз в жизни занимать этот пост. Покидающий пост президент Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.
Во время предыдущих президентских выборов в Киргизии в 2011 году на пост главы государства претендовали 83 кандидата, однако официальные мандаты кандидата в президенты получили только 23 участника.