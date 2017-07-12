СМИ: визит таиландского премьера в США может не состояться в этом году

БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Визит премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча в США и посещение им Белого дома по приглашению президента Дональда Трампа, предварительно планировавшиеся на вторую половину июля, могут не состояться в этом году, заявил в среду министр иностранных дел Таиланда Дон Прамутвинай, слова которого цитирует интернет-версия газеты Bangkok Post.

"Через несколько дней главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят подготовку визита. Я не думаю, что он может состояться в августе, так как в Западных странах это время отпусков", — сказал изданию Прамутвинай, добавив, что пока неясно, состоится ли визит вообще в этом году.

Он подчеркнул, что прозвучавшая в СМИ в начале месяца дата, 19 июля, не была утверждена сторонами.

СМИ Таиланда еще в мае, сразу после состоявшегося 30 апреля телефонного разговора Трампа и Чан-Очи, во время которого американский президент пригласил таиландского премьера посетить Белый Дом, сообщали со ссылкой на МИД о том, что визит состоится в июле. В конце июня СМИ опубликовали предварительную дату визита: 19 июля.

"Это хорошо, что нам не придется торопиться в подготовке визита", — сказал газете министр иностранных дел Таиланда, подчеркнув, что, таким образом, можно будет избежать ошибок с обеих сторон.

Газета пишет со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Таиланде, что приглашение премьеру страны посетить Вашингтон "не было простой формальностью", и что американская сторона активно работает над укреплением связей с Таиландом. В пятницу в Вашингтоне состоится шестое заседание по программе американо-таиландского стратегического диалога, напоминает издание.

Причины возможного переноса визита – в плотности графиков запланированных мероприятий в календарях обоих лидеров, пишет газета.