На юго-западе Японии военные ищут 22 человек, пропавших без вести

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Около двух тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны продолжают поиски 22 человек, пропавших без вести на юго-западе Японии из-за наводнений и паводков, вызванных ливневыми дождями, сообщил телеканал Nippon Television Network.

В префектурах Фукуока и Оита к этому часу официально признаны погибшими из-за стихии 25 человек, 22 человека считаются пропавшими без вести. На их поиски направлено 2000 военных, полицейских и пожарных. Они цепью прочесывают залитые илом и водой участки жилых кварталов, разрушенных и унесенных потоками воды.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.