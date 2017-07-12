В конгрессе хотят выделить 1,6 миллиарда на стену на границе с Мексикой

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Комиссия палаты представителей конгресса США по бюджетным ассигнованиям во вторник опубликовала законопроект, по которому предусматривается выделение 1,6 миллиарда долларов на начало строительства стены на границе с Мексикой, пишет газета Hill.

"Основными приоритетами является обеспечение безопасности американцев и защита нашей родины. Этот законопроект о финансировании предоставляет ресурсы для начала строительства стены вдоль нашей южной границы, расширения существующей инфраструктуры пограничной безопасности, найма большего числа пограничников и финансирования операций по задержанию", — приводит издание слова главы подкомитета по ассигнованиям министерства внутренней безопасности США Джона Картера.

Как пишет газета, данный законопроект также опровергает одно из обещаний президента США Дональда Трампа по поводу того, что Мексика будет сама платить за строительство стены.

Ранее сообщалось, что администрация США внесет предложения по финансированию строительства стены на границе с Мексикой в проект бюджета на 2018 финансовый год, который начинается 1 октября (2017 календарного года).

Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.