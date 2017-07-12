Хакеры в 2016 году получили доступ к данным гостей отелей сети Trump Hotels

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Хакеры получили доступ к информации по кредитным картам и личным данным постояльцев гостиниц сети компании Trump Hotels в 2016 году и имели беспрепятственный доступ к информации в течение нескольких месяцев, сообщает компания.

"Мы недавно узнали об инциденте с несанкционированным доступом к информации гостей, связанной с определенным бронированием в гостиницах", — говорится в заявлении компании.

Сообщается, что кибератака коснулась системы Sabre Hospitality Solutions (Sabre), которая является поставщиком услуг компании Trump Hotels. "Это не повлияло на системы Trump Hotels", — отмечается в заявлении.

По данным компании, хакеры получили доступ к данным кредитных карт гостей в период с августа 2016 года по март 2017 года. В некоторых случаях хакерам также удалось получить доступ к личных данным постояльцев, включая их телефонные номера и адресы проживания.

"Мы рекомендуем гостях, которые пострадали (от действий хакеров – ред.), изучить информацию в этом письме для того, чтобы принять какие-то меры, чтобы обезопасить себя от возможного использования их информации не по назначению", — говорится в заявлении.