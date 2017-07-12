Гюлен заявил, что не сбежит из США в случае экстрадиции в Турцию

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен заявил, что не намерен бежать из США и согласится на экстрадицию, если Вашингтон примет просьбу Анкары о его выдаче, передает агентство Рейтер.

Гюлен назвал слухами сообщения о том, что он может бежать из США в Канаду, чтобы избежать экстрадиции. "Если США посчитают уместным выдать меня, я поеду (в Турцию)", — заявил он в интервью агентству.

В марте вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш со ссылкой на разведданные сообщил, что Гюлен может бежать в Канаду, где у него куплена земля и недвижимость.

В ходе интервью Гюлен также осудил политику президента Турции Тайипа Эрдогана в отношении СМИ, назвав его "диктатором". Он призвал администрацию президента США Дональда Трампа и правительства европейских стран способствовать восстановлению политических свобод в Турции.

Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке переворота 15-16 июля прошлого года и требуют от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.