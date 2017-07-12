Трамп отложил решение о снятии ряда санкций с Судана до октября

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отложил решение о возможном снятии некоторых санкций с Судана до октября, говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Трамп сообщил, что ему нужно больше времени, чтобы проверить, продолжает ли правительство в Хартуме предпринимать позитивные действия.

"Хотя правительство Судана добилось определенного прогресса в областях, определенных в Приложении 13761, я решил, что для этого пересмотра требуется больше времени для того, чтобы установить, предприняло ли правительство Судана достаточно позитивных действия во всех этих областях", — сказал Трамп.

В одном из своих последних выступлений бывший президент США Барак Обама распорядился о снятии санкций в течение шести месяцев, сославшись на "позитивные действия Судана", в том числе по устранению конфликтов и борьбе с терроризмом.

Санкции против Судана были введены после обвинения властей страны в финансировании терроризма.