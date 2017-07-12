Трамп-младший заявил, что не говорил отцу о встрече с адвокатом из России

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что не рассказывал отцу о своей встрече с адвокатом из РФ в прошлом году.

"Не было о чем рассказывать", — сказал он в интервью телеканалу Fox News

New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.