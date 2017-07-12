Бразильский сенат одобрил реформу трудового законодательства

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Бразильский сенат одобрил во вторник реформу трудового законодательства, вызвавшую протесты оппозиции.

По данным бразильского телевидения, за реформу проголосовали 50 человек, против – 26 при одном воздержавшемся. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту Мишелу Темеру.

С утра представители оппозиционных партий пытались не допустить голосования, блокировав трибуну и заняв место главы сената Эунисиу Оливейры. Он был вынужден отключить звук и свет в зале и приостановить сессию для наведения порядка.

Реформа трудового законодательства является одной из основных экономических тем для правительства президента Темера. Она предполагает существенное урезание прав работников и профсоюзов. Против нее выступают оппозиционные силы, в том числе Партия трудящихся экс-президента Дилмы Роуссефф и Коммунистическая партия Бразилии.