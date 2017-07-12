РИГА, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил сожаление в связи с гибелью пятилетнего Ивана Берладина из Лиепаи, тело которого было найдено полицией без признаков жизни во вторник спустя десять суток поиска.
Также глава МИД Латвии процитировал выдержки из аллегорической повести-сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, сравнив погибшего мальчика с главным героем произведения.
Ребенок пропал 1 июля, заявление об исчезновении поступило в полицию на следующий день. Изначально его поиски велись только в Лиепае, но в понедельник, 10 июля, полиция сообщила, что, судя по данным с видеокамер, мальчик выехал из города в соседний регион — Гробиньский край. Именно там в лесу и было обнаружено тело мальчика.
В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности четыре тысячи человек — армия, полиция, государственная пожарно-спасательная служба, волонтеры, лесники и местные жители.