РИГА, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил сожаление в связи с гибелью пятилетнего Ивана Берладина из Лиепаи, тело которого было найдено полицией без признаков жизни во вторник спустя десять суток поиска.

"Мы на самом деле так мало знаем о погибшем мальчике из Лиепаи Иване Берладине, но мы, наверное, слишком хорошо знаем себя. Это грустный вечер, и единственное, что хочется, так это выразить большую благодарность всем тем, кто долго и самоотверженно искал маленького Ивана — полицейским, военнослужащим и добровольцам, всем небезразличным!", — написал Ринкевич в своем профиле в Facebook

Также глава МИД Латвии процитировал выдержки из аллегорической повести-сказки "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, сравнив погибшего мальчика с главным героем произведения.

Ребенок пропал 1 июля, заявление об исчезновении поступило в полицию на следующий день. Изначально его поиски велись только в Лиепае, но в понедельник, 10 июля, полиция сообщила, что, судя по данным с видеокамер, мальчик выехал из города в соседний регион — Гробиньский край. Именно там в лесу и было обнаружено тело мальчика.

В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности четыре тысячи человек — армия, полиция, государственная пожарно-спасательная служба, волонтеры, лесники и местные жители.