Власти хотят сделать Мексику двуязычной за 20 лет

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Министр образования Мексики Аурелио Нуньо Майер представил во вторник новую образовательную программу, основной целью которой является переход на двуязычность в стране в течение 20 лет, чтобы наряду с испанским все выпускники школ знали и английский язык.

Сейчас государственным языком Мексики является испанский, однако конституция сохраняет право местных коренных народов на использование своих языков в местах проживания. Английский язык в Мексике используют далеко не повсеместно, в основном в крупных городах и туристических центрах.

"Наше видение таково, чтобы в течение 20 лет все мексиканцы смогли заканчивать обязательный уровень образования, говоря на английском и получая соответствующий международный сертификат", – приводит заявление Нуньо Майера министерство образования Мексики.

Для этих целей для школ будут наняты примерно 1,2 тысячи преподавателей, каждый из которых будет работать с четырьмя группами по 20 учеников. Дети будут учить английский в течение шести часов в неделю.

"Не говорить на английском в глобальном мире означает отстать и остаться вне этого мира, и новая стратегия направлена на то, чтобы Мексика смогла лучше вписаться в глобализацию", – отметил министр.

По словам Нуньо Майера, знание английского не должно быть уделом избранных в Мексике. Он отметил, что программа разработана при участии Кембриджского университета. Реализация программы должна начаться уже в 2018 году.