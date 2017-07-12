В Мексике пять человек погибли в столкновении полиции с бандитами

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Пять человек были убиты в результате нападения бандитов на полицейский патруль в муниципии Камарго мексиканского штата Тамаулипас, сообщило во вторник министерство общественной безопасности штата.

По данным властей, во время патрулирования полиция обнаружила белый автомобиль с четырьмя людьми в салоне, одетыми в военную экипировку. Преступники первыми обстреляли полицейских, после чего попытались скрыться. В результате начавшегося преследования автомобиль преступников врезался в другую машину, водитель которой при столкновении погиб.

Подоспевшие полицейские вступили в новую перестрелку с преступниками, убив всех четырех подозреваемых. В их машине найдены автоматы, гранатометы, бронежилеты и патроны.

Приграничный с США штат Тамаулипас отличается повышенным уровнем преступности, являясь ареной противостояния двух мощных картелей "Лос-Сетас" и "Залив" за контроль над поставками наркотиков в США.