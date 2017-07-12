МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ряд сотрудников Национальной ядерной лаборатории США в Лос-Аламосе были уволены после того, как небольшое количество радиоактивного материала было по ошибке погружено на борт коммерческого грузового самолета, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, из-за ошибки в транспортировке были уволены как рядовые, так и руководящие сотрудники.

"Несмотря на то, что груз был доставлен в сохранности в пункты назначения и никто не пострадал, эта ошибка, вместе с другими ошибками, произошедшими за последние годы, недопустима и сейчас находится в процесс тщательного и оперативного рассмотрения", — приводит агентство заявление лаборатории.

По данным агентства, в июне Администрация по национальной ядерной безопасности заявила о начале расследования после сообщения лаборатории о нарушении процедуры транспортировки "специального ядерного материала" на объекты в Калифорнии и Южной Каролине.

Сообщается, что радиоактивные вещества подготовили к отправке наземным транспортом, однако они были доставлены самолетом, что противоречит существующим правилам.

Ранее в феврале местная газета Santa Fe New Mexican сообщила, что нарушения безопасности были выявлены в Национальной ядерной лаборатории США в Лос-Аламосе и ситуация с безопасностью признана неудовлетворительной. Лос-Аламосская лаборатория — наиболее известный из двух дюжин ядерных объектов, подчиняющихся министерству энергетики, которые получили оценку "неудовлетворительно" за безопасность, сообщило издание.

Представитель Лос-Аламосской лаборатории Кевин Роарк заявил, что объект "вводит в действие новые методы контроля критически важных систем безопасности". Он отказался сказать, когда произошли нарушения и в чем они заключались.