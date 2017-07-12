МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ряд сотрудников Национальной ядерной лаборатории США в Лос-Аламосе были уволены после того, как небольшое количество радиоактивного материала было по ошибке погружено на борт коммерческого грузового самолета, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Несмотря на то, что груз был доставлен в сохранности в пункты назначения и никто не пострадал, эта ошибка, вместе с другими ошибками, произошедшими за последние годы, недопустима и сейчас находится в процесс тщательного и оперативного рассмотрения", — приводит агентство заявление лаборатории.
По данным агентства, в июне Администрация по национальной ядерной безопасности заявила о начале расследования после сообщения лаборатории о нарушении процедуры транспортировки "специального ядерного материала" на объекты в Калифорнии и Южной Каролине.
Сообщается, что радиоактивные вещества подготовили к отправке наземным транспортом, однако они были доставлены самолетом, что противоречит существующим правилам.
Представитель Лос-Аламосской лаборатории Кевин Роарк заявил, что объект "вводит в действие новые методы контроля критически важных систем безопасности". Он отказался сказать, когда произошли нарушения и в чем они заключались.