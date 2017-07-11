Белый дом: никто из окружения Трампа не вступал в сговор на выборах

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. В администрации США настаивают, что во время предвыборной кампании никто из окружения нынешнего президента США Дональда Трампа не вступал в сговор с иностранными лицами или организациями.

Во вторник сын Трампа – Дональд Трамп-младший – опубликовал свою переписку с музыкальным критиком и менеджером Робом Голдстоуном, который в июне 2016 года организовал его встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. В переписке Голдстоун называет женщину "адвокатом российского правительства" и говорит, что она может предоставить компромат на Хиллари Клинтон в рамках "поддержки правительства России Дональду Трампу".

Позднее на брифинге журналисты спросили заместителя официального представителя Белого дома Сару Сандерс, придерживается ли она сделанного накануне заявления, что никто из окружения Трампа не вступал в сговор, чтобы повлиять на выборы.

"Да, придерживаюсь… И к нему мне нечего добавить", — подчеркнула Сандерс.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Противники Трампа полагают, что переписка его сына свидетельствует о том, что Россия таким образом пыталась вмешиваться в выборы в США.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила Трампа-младшего на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.