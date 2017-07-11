Додон не исключил, что Молдавия однажды может стать членом ЕАЭС

МИНСК, 11 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не исключает в перспективе членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Станем ли мы членами ЕврАзЭС (ЕАЭС – ред.) на каком-то этапе – я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдавии было бы правильно", — сказал президент в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.

Однако он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать народ Молдавии. "Мы проведем референдум в нужный момент, народ скажет, как он видит свое будущее", — продолжил Додон. При этом, по его словам, если бы завтра было принято решение о проведении такого референдума, то большинство населения Молдавии высказались бы за Евразийский экономический союз.

"У Молдавии с экономической точки зрения есть будущее и она может развивать свой промышленный и агропромышленный комплекс, только если нам будут открыты рынки стран ЕврАзЭС. Это наши традиционные рынки… если мы сможем пробиться на эти рынки, тогда экономика расцветет, тогда у нас появятся сотни тысяч рабочих мест. Поэтому целесообразно добиваться возвращения на эти рынки. Как это сделать? Только начиная сотрудничать с евразийской экономической комиссией", — отметил Додон.

Президент Молдавии отметил, что Кишинев уже сделал несколько шагов для сближения с ЕАЭС.

В частности, он напомнил о подписании меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, подаче заявки на получения статуса наблюдателя в союзе, окончательное решение по которой, скорее всего, будет принято в октябре.

Додон заметил, что "политические элиты, которых в последние годы вскармливали ЕС и Вашингтон, выступают против (сотрудничества с ЕАЭС – ред.), но они уже на крючке, они уже не независимы, они уже не представляют волю большинства граждан, поэтому они и упираются".

Он подчеркнул, что Западу не надо ставить Молдавию перед выбором "или-или". "Вот поставили для Украины условие "или-или", и что произошло? Катастрофа. Поэтому взвешенная внешняя политика (должна быть – ред.). Пусть будет соглашение (об ассоциации – ред.) с Европой, но если свободная торговля нам мешает, то нужно ее менять на симметричную торговлю. Это нам позволит заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС", — добавил Додон.

ЕврАзЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.