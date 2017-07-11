Арабские страны: меморандума США и Катара по терроризму недостаточно

КАИР, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Подписанный во вторник в Дохе между США и Катаром меморандум о взаимопонимании по борьбе и финансированию терроризма — мера недостаточная, страны, бойкотирующие Катар (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн), продолжат следить за выполнением катарскими властями взятых на себя обязательств по борьбе с терроризмом и препятствованию его финансирования. Об этом говорится в совместном заявлении четырех арабских государств, которое цитирует саудовский портал "Аль-Йоум".

Катар и США во вторник в Дохе подписали меморандум о взаимопонимании по противодействию терроризму.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сейчас находится в турне по странам Ближнего Востока. Во вторник он совершил визит в Доху, а в среду прибудет в Саудовскую Аравию, где примет участие в заседании стран, бойкотирующих Катар.

"Подписание меморандума о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма между властями США и Катара, — это шаг, который стал результатом многолетнего давления и требований, которые выдвигали четыре арабских страны… Эта мера недостаточная. Четыре страны продолжат контролировать серьезность намерений Катара в отношении взятых на себя обязательств", — говорится в заявлении.

Четыре арабские страны также заявили, что продолжат бойкотировать Катар вплоть до выполнения им всех выдвинутых четверкой требований в полном объеме, а также поблагодарили американские власти за вовлеченность в проблемы региона.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.