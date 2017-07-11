Парламент Венесуэлы приостановил заседание из-за действий гвардии

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Руководство оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы во вторник приняло решение приостановить заседание из-за действий боливарианской гвардии, которая запретила проход в здание сотрудникам СМИ.

"Правление (ассамблеи) сообщает, что сегодняшняя сессия была приостановлена из-за ограничений, которые гвардия под руководством полковника Луго ввела для журналистов", – говорится в сообщении парламента в его микроблоге в Twitter.

Гвардейцы с утра установили пикет на входе в здание и не пустили туда сотрудников СМИ и некоторых работников парламента.

В свою очередь депутат Луис Флоридо напомнил в своем микроблоге в Twitter о недавней ситуации, когда парламент захватили группы сторонников президента Николаса Мадуро – так называемыми "колективос". "Сегодня федеральный законодательный дворец окружен не "колективос", а гвардией, которая ограничивает доступ депутатам и журналистам", — написал Флоридо.

#DENUNCIA Hoy Palacio Federal Legislativo no está sitiado por colectivos, sino por GNB que restringe acceso a diputados y Periodistas #11Jul — Luis Florido (@LuisFlorido) 11 июля 2017 г.

​Атака на парламент была осуществлена 5 июля сторонниками действующей власти, вооруженными палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, а затем ворвались в него. В результате пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.