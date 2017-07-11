Трамп-младший открыт для вопросов в сенате по встрече с адвокатом из России

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Транспарентность и открытость Дональда Трампа-младшего в вопросе переписки о встрече и о самой встрече с адвокатом из РФ подразумевает готовность отвечать на вопросы, будь то вопросы сената или спецпрокурора, сообщила во вторник на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого Дома Сара Сандерс.

"Я верю, что желание (быть транспарентным распространяется) на каждого в администрации и более того, это ответы на любые вопросы через корректный процесс, независимо от того, кто это, специальный прокурор или сенат", — сказала она.

Ранее Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп приветствует открытость своего сына в вопросе встречи с российским адвокатом и переписки на этот счет. По ее словам, решение опубликовать эту переписку было принято по решению многих заинтересованных сторон в администрации президента. Сандерс отказалась отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым он был знаком еще с 2013 года.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон), то мне это нравится".

Трамп-младший уточняет, что сначала пытался обсудить этот вопрос по телефону, а когда это не получилось, согласился на личную встречу. При этом он вновь повторил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.

В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.