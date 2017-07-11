Пропавший в Латвии мальчик найден мертвым в лесу в 20 километрах от дома

РИГА, 11 июл – РИА Новости. Полиция Латвии после 10-дневных поисков обнаружила тело 5-летнего Ивана Берладина без признаков жизни в 20 км от его дома.

"Сейчас место обнаружения оцеплено, полиция проводит процессуальные действия", — сказано в аккаунтах полиции в Facebook и Twitter. Тело ребенка было найдено в лесу примерно в 20 км от Лиепаи, где живет его семья, и будет направлено на экспертизу.

Как рассказал журналистам глава Лиепайской полиции Угис Ава, тело мальчика нашли в лесном массиве Гробиньского района, в 500 метрах от дороги, куда Ваня мог зайти, выйдя на остановке у села Дубени. По его словам, это приблизительно в 1-2 км от автобусной остановки.

"Мы искали в Дубени, впервые туда приехали вечером 9 июля, как только стало ясно, что мальчик, возможно, приехал туда. Мы сразу подняли вертолет армейский, искали глубокой ночью. Ваня зашел в такой лес, где взрослый человек не может пройти. Его нашел участвовавший в поисках вместе с армией, волонтерами и полицией земессарг (ополченец – ред.)", — сказал Ава.

"Видимых телесных повреждений не обнаружено. Точные причины смерти будут озвучены после того, как их установят судмедэксперты. Полиция продолжит работать", — добавил он.

Полицейский напомнил, что "родители должны присматривать за своими детьми и не отпускать их одних". "Наверняка бывали ситуации, когда вы сами ехали на машине и видели 5-6-летнего ребенка. Всякое бывает. Это тяжкий урок. Но в уроках есть смысл только в том случае, если мы будем беречь своих детей", — заключил Ава.

Ребенок пропал 1 июля, заявление об исчезновении поступило в полицию на следующий день. Изначально его поиски велись только в Лиепае, но в понедельник, 10 июля, полиция сообщила, что, судя по данным с видеокамер, мальчик выехал из города в соседний регион – Гробиньский край.

В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности 4000 человек – армия, Госполиция, и Лиепайская муниципальная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, лиепайчане, жители Латвии, волонтеры bezvests.lv, охотники, лесники, хорошо знающие местность.