МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спецподразделения и вертолет задействованы в розыске преступников, напавших на российских туристов в Абхазии, операцией руководит глава МВД, сообщает агентство Sputnik Абхазия.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что в результате инцидента на берегу моря в районе села Ачандара Гудаутского района погиб турист из России. К группе туристов, возвращавшихся с рыбалки, подошли двое неизвестных в масках, один из которых был с ножом, а другой — с автоматом, и потребовали у них деньги. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен. От полученных ран он скончался в больнице.
Поиски преступников, совершивших разбойное нападение на группу российских туристов, пока не дали результатов, сообщает с места происшествия корреспондент Sputnik. Помимо сотрудников МВД в розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что в поиске участвует вертолет Вооруженных сил республики, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи с инцидентом отменил поездку в Адыгею.