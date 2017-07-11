МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спецподразделения и вертолет задействованы в розыске преступников, напавших на российских туристов в Абхазии, операцией руководит глава МВД, сообщает агентство Sputnik Абхазия.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что в результате инцидента на берегу моря в районе села Ачандара Гудаутского района погиб турист из России. К группе туристов, возвращавшихся с рыбалки, подошли двое неизвестных в масках, один из которых был с ножом, а другой — с автоматом, и потребовали у них деньги. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен. От полученных ран он скончался в больнице.

Поиски преступников, совершивших разбойное нападение на группу российских туристов, пока не дали результатов, сообщает с места происшествия корреспондент Sputnik. Помимо сотрудников МВД в розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что в поиске участвует вертолет Вооруженных сил республики, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста и похищении членов его семьи. Как уточняет ведомство, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи с инцидентом отменил поездку в Адыгею.