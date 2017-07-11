Госдеп не комментирует возможный ответ РФ в отношении дипсобственности США

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Госдепартамент США не комментирует возможные ответные меры РФ в отношении американской дипломатической собственности в России.

"Я не буду комментировать или гадать по поводу каких-то российских действий или каких-то российских угроз. Это абстрактно на данный момент", — заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге.

"Я знаю, что заместитель госсекретаря будет встречаться со своим партнером. Посмотрим, что будет", — добавила она. Ранее Науэрт сообщила, что замгоссекретаря США Томас Шеннон и замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретятся 17 июля в Вашингтоне.

Во вторник Рябков заявил РИА Новости, что затягивание США решения вопроса с дипломатической собственностью РФ повышает шансы на жесткий ответ со стороны Москвы. По его словам, "разные варианты действий рассматриваются, но жесткая реакция заготовлена".

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.