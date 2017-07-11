ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Госдепартамент США не комментирует возможные ответные меры РФ в отношении американской дипломатической собственности в России.
79.6%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
17.8%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.6%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
"Я не буду комментировать или гадать по поводу каких-то российских действий или каких-то российских угроз. Это абстрактно на данный момент", — заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге.
"Я знаю, что заместитель госсекретаря будет встречаться со своим партнером. Посмотрим, что будет", — добавила она. Ранее Науэрт сообщила, что замгоссекретаря США Томас Шеннон и замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретятся 17 июля в Вашингтоне.
Во вторник Рябков заявил РИА Новости, что затягивание США решения вопроса с дипломатической собственностью РФ повышает шансы на жесткий ответ со стороны Москвы. По его словам, "разные варианты действий рассматриваются, но жесткая реакция заготовлена".