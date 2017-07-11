Египет считает, что Катару нет места в коалиции против ИГ*

КАИР, 11 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. В коалиции по борьбе с запрещенной в РФ и других странах террористической организацией "Исламское государство" не должно быть тех, кто на словах заявляет о поддержке усилий по борьбе с терроризмом, а на деле поддерживает его, заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд.

Это заявление прозвучало в Вашингтоне на совещании коалиции по борьбе с ИГ* после обвинений в адрес Катара в поддержке террористических организаций, предоставлении им трибуны в общеарабских СМИ. "Членство в коалиции должно распространяться только на единомышленников, государства, сообща противостоящих терроризму", — сказал египетский дипломат.

Он подчеркнул, что недопустимо, когда в коалиции находятся государства, которые "страдают раздвоением личности и носят разные маски". "Перед мировым сообществом называют себя партнером в борьбе с терроризмом, но при этом поддерживают подозрительные связи с террористами и экстремистами, снабжая их деньгами и оружием, чтобы принести разрушения в регион Ближнего Востока", — сказал Абу Зейд.

Он напомнил, что катарский телеканал "Аль-Джазира" не раз предоставлял трибуну представителям группировок, которые признаны террористическими. Кроме того, он отметил, что Катар выплатил огромные средства террористам в качестве выкупа за своих подданных, что является нарушением.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже они предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.