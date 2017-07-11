Трамп приветствует открытость сына в вопросе встречи с адвокатом из России

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США приветствует открытость своего сына в вопросе встречи с российским адвокатом и переписки на этот счет, сообщила в рамках регулярного брифинга для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого Дома Сара Сандерс.

"Трамп считает своего сына прекрасным человеком и приветствует его транспарентность", — заявила она, отвечая на вопрос, готов ли сын Трампа быть открытым перед всеми сторонами по этому вопросу. При этом она отказалась от дальнейших комментариев.

New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

По данным агентства, комитет принял решение после того, как Трамп-младший обнародовал почтовую переписку с ней.

По данным источника, конкретной даты по выступлению Трампа-младшего в сенате нет. Но сенаторы все же хотели бы услышать его показания.

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым он был знаком еще с 2013 года.

"У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием", — заявил Трамп-младший.

Под "политическим оппозиционным исследованием" в США понимают практику сбора информации о политических оппонентах для их дискредитации.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон), то мне это нравится".

Трамп-младший уточняет, что сначала пытался обсудить этот вопрос по телефону, а когда это не получилось, согласился на личную встречу. При этом он вновь повторил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.

В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.