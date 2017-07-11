Лидер "Хезболлах" назвал освобождение Мосула важным этапом в борьбе с ИГ*

БЕЙРУТ, 11 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Освобождение иракского города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) является важнейшим этапом в борьбе с ИГ*, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Освобождения Мосула — важный шаг на пути ликвидации ИГ*… Мосул — крупнейший город, захваченный ИГ*, и столица уже "Халифата", и там было объявлено о целях радикалов… успех в Мосуле крайне важен для всего мира", — сказал Насрулла в прямом эфире ливанского телеканала "Аль-Манар".

Лидер ливанских шиитов призвал иракское руководство, армию и ополчение не останавливаться на достигнутом и продолжить борьбу с терроризмом, пока не будет освобождена вся территория Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России.