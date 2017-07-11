Евросоюз хочет добиться выполнения договоренности по Ирану всеми сторонами

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Евросоюз намерен добиться полного выполнения договоренности по Ирану всеми сторонами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на фоне пересмотра США своей политики в отношении Ирана и соглашения об урегулировании его ядерной проблемы.

"Мы обеспечим, чтобы взаимодействие продолжалось и чтобы договоренность была полностью выполнена всеми. Это означает как ядерную часть, так и остальные: снятие санкций и постепенное наращивание взаимодействия во всех секторах", — сказала Могерини журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она отметила, что "США продолжают пересмотр (политики)".

"Мы уважаем это, но мы также ясно заявляем, что ядерная договоренность принадлежит не одной стране, она принадлежит международному сообществу, системе ООН, она одобрена резолюцией СБ ООН", — заявила глава дипломатии ЕС.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.