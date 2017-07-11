Посольство РФ: восхваление Басаева в турецкой газете вызывает сожаление

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре выразило сожаление в связи с публикацией в турецкой проправительственной газете Yeni Akit, восхваляющей чеченского террориста Шамиля Басаева, заявил РИА Новости и.о. пресс-секретаря посольства Александр Лешуков во вторник.

Турецкая проправительственная газета Yeni Akit опубликовала во вторник статью о Басаеве в годовщину его ликвидации. Как пишет газета, его "вспоминают с милосердием и благодарностью" и "скорбят о нем". Упоминается об одном из терактов, совершенным Басаевым, в ходе которого он в 1991 году захватил российский пассажирский самолет и вынудил его приземлиться в Анкаре. Согласно газете, эта акция "прославила его на весь мир". Приводятся также несколько высказываний Басаева террористического характера.

"Вызывает сожаление статья в турецкой газете Yeni Akit, восхваляющая террориста, ответственного за гибель многих людей. Огорчены очередной антироссийской публикацией, которая явно не соответствует высокому уровню российско-турецких отношений. Хорошо известен антироссийский настрой редакционной политики газеты Yeni Akit, являющейся, кстати, далеко не самым популярным СМИ в Турции. Считаем неприемлемым восхваление любых проявлений терроризма и членов террористических структур", — сказал Лешуков.

Басаев был одним из главарей чеченских радикальных исламистов, организатором множества терактов, активным участником войны в Чечне, лично убивавшим людей. По информации российских спецслужб, Басаев стоял за самыми крупными и жестокими терактами в РФ, в том числе терактом на Дубровке (погибли более 120 заложников), захватом школы в Беслане (свыше 300 погибших) и убийством президента Чечни Ахмата Кадырова.

По данным ФСБ РФ, Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского селения Экажево. Как отмечал тогдашний директор спецслужбы Николай Патрушев, Басаев на тот момент планировал новый крупный теракт, связанный с предстоящим саммитом "большой восьмерки" (прошел в Петербурге 15-17 июля 2006 года).