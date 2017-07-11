БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон будет уважать свои международные обязательства в вопросе о российской дипломатической недвижимости в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Брюсселе.
79.6%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
17.8%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.6%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что затягивание США решения вопроса с дипломатической собственностью РФ повышает шансы на жесткий ответ со стороны Москвы и что он уже подготовлен.
"Что касается вопроса о российской дипломатической недвижимости в Соединенных Штатах, то мы рассматриваем эту ситуацию и все-таки надеемся, что США, как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будут уважать свои международные обязательства", — заявил он.