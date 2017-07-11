РФ надеется, что США выполнят обязательства в вопросе с дипсобственностью

БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон будет уважать свои международные обязательства в вопросе о российской дипломатической недвижимости в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Брюсселе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что затягивание США решения вопроса с дипломатической собственностью РФ повышает шансы на жесткий ответ со стороны Москвы и что он уже подготовлен.

"Что касается вопроса о российской дипломатической недвижимости в Соединенных Штатах, то мы рассматриваем эту ситуацию и все-таки надеемся, что США, как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будут уважать свои международные обязательства", — заявил он.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.