Рада дала согласие на привлечение к ответственности депутата Розенблата

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник дал согласие на привлечение к уголовной ответственности подозреваемого во взяточничестве депутата Борислава Розенблата, которого исключили из фракции "Блок Петра Порошенко".

Представление Генпрокуратуры поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на задержание и арест депутата.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревают в том числе Розенблата. По версии следствия, в действиях депутата усматриваются признаки злоупотребления служебным влиянием и взяточничества на сумму 280 тысяч долларов.

По конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы являются только рекомендацией для депутатов.

Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно на Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.