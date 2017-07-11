В США сенаторы готовы отказаться от каникул из-за реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Ряд американских сенаторов высказались за то, чтобы сократить или вовсе отменить пятинедельные каникулы конгресса в августе, сообщает CBS News со ссылкой на письмо девяти республиканцев лидеру большинства в сенате Митчу Макконнеллу.

По данным телеканала, конгрессмены опасаются возвращаться в свои штаты к избирателям, не приняв обещанные законодательные инициативы, в числе которых реформа здравоохранения и бюджет на следующий финансовый год. В частности, сенатор из Джорджии Дэвид Пердью заявил телеканалу, что избиратели "проголосовали за нас, чтобы мы были здесь и делали нашу работу".

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал сенаторов Республиканской партии отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую при экс-президенте Бараке Обаме, после того, как новый законопроект республиканцев не получил необходимого количества голосов в сенате.

Ранее республиканцы были вынуждены отложить голосование в сенате по реформе здравоохранения после того, как целый ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает по меньшей мере пяти голосов.

По оценке беспартийного бюджетного управления конгресса (CBO), нынешний законопроект приведет к некоторому снижению стоимости медстраховки и сократит дефицит, но в результате страховку потеряют 22 миллиона американцев.

Республиканцы пытаются отменить предыдущую масштабную реформу, проведенную президентом Бараком Обамой и предусматривающую обязательную покупку гражданами страховых полисов в обмен на субсидии малоимущим. Обещание провести реформу здравоохранения было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа.