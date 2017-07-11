Сына Трампа попросят рассказать в сенате о встрече с российским адвокатом

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Комитет по разведке американского сената намеревается обратиться к сыну президента США – Дональду Трампу-младшему — с просьбой выступить по вопросу встречи и переписки с российским адвокатом, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в сенате.

New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

По данным агентства, комитет принял решение после того, как Трамп-младший обнародовал почтовую переписку с ней.

По данным источника, конкретной даты по выступлению Трампа-младшего в сенате нет. Но сенаторы все же хотели бы услышать его показания.

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым он был знаком еще с 2013 года.

"У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием", — заявил Трамп-младший.

Под "политическим оппозиционным исследованием" в США понимают практику сбора информации о политических оппонентах для их дискредитации.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон), то мне это нравится".

Трамп-младший уточняет, что сначала пытался обсудить этот вопрос по телефону, а когда это не получилось, согласился на личную встречу. При этом он вновь повторил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.

В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.