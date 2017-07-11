Пенс не знал о встрече Трампа-младшего с юристом из России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс не был в курсе встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом в прошлом году, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя вице-президента.

"Вице-президент не был в курсе встречи. Он не останавливает свое внимание на историях о предвыборной кампании, особенно о тех,что имели место до того, как он был выдвинут в качестве кандидата в вице-президенты", — приводит телеканал заявление пресс-секретаря Пенса.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Позднее Трамп-младший признал, что на встречу с Весельницкой, которая состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, он согласился после обещаний, что ему может быть предоставлен компромат на Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.